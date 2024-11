Cityrumors.it - Quarant’anni dopo, torna il brano di Natale più iconico: parata di stelle per interpretarlo!

Neldel 1984 usciva in tutto il mondo “Do they know it’s Christmas?”, la canzone simbolo che diede vita qualche meseal famoso Live Aid, il grande concerto organizzato per combattere la fame in AfricaFu l’inizio di una grande avventura, fortemente voluta da Bob Geldof, allora leader dei Boomtown Rats, e da Midge Ure, storica voce degli Ultravox. Un documentario sulla fame in Etiopia fece scattare la molla ai due artisti che in poco tempo riuscirono a creare dal nulla un movimento incredibile che culminò, nel luglio dell’anno successivo, nel più grande evento live della musica mondiale, il Live Aid, che cominciò a Londra allo stadio di Wembley per concludersi al JFK Stadium di Philadelfia, negli Stati Uniti. Un concerto infinito che durò oltre 12 ore al quale parteciparono tutti i cantanti e le band esistenti all’epoca per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla fame nel mondo, soprattutto in Africa.