Tarantinitime.it - Premiazione all’Istituto Alberghiero Mediterraneo di Maruggio: Talenti in Festa

Tarantini Time QuotidianoGrande successo per la quarta cerimonia diche celebra i giovanidelle scuole secondarie di primo grado della provincia ionicaLo scorso 21 novembre 2024, presso la sede didell’Istitutodi Pulsano, si è svolta la cerimonia didella IV edizione del concorso dedicato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado della provincia ionica. Un evento che ha premiato l’impegno, la creatività e ha messo in luce il talento dei giovani partecipanti, suddivisi in due sezioni: “Il Gusto della Vita”, nella quale i partecipanti hanno realizzato brevi video di ricette ispirate ai piatti della tradizione locale, e “Futuro e Felicità”, dove i giovani scrittori hanno espresso la loro visione sulla felicità ed il futuro con racconti pieni di speranza e fantasia.