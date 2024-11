Ilrestodelcarlino.it - Parco di Felina: "L’area dedicata ai cani non è per nulla sicura"

degli amici a quattro zampe diè ine pericolosa per gli animali, ma anche per i bambini delgiochi. La segnalazione arriva da Tiziana Ciccone: "Ovviamentesgambamento dei casi è recintata – afferma – però già il cancello non si chiude, in più la rete di recinzione presenta dei buchi da dove ipossono uscire e incontrarsi tra loro e litigare, o invaderedei giardini mettendo paura ai bambini. Proprio in questi giorni anche il mio cane ha cercato di uscire da un buco nella rete di recinzione ed è rimasto impigliato facendosi anche male (foto). Questa situazione sta andando avanti da due anni, l’ho segnalata in Comune e mi hanno detto che provvederanno ma che intanto ci sono delle priorità da seguire". s.b.