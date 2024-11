Nerdpool.it - Oceania 2: ci sono scene post-credit?

Chi assiste alle proiezioni di2 potrebbe chiedersi se rimanere seduti dopo i titoli di coda per un’emozionante sorpresa nella scenas. I fan si stanno preparando a vivere2 nei cinema e potranno farlo con un’entusiasmante serie di merch e popcorn, seguendo la principessa polinesiana della Disney mentre si avventura ancora una volta in mare aperto.Il film segue l’avventura nella sua crescita di Vaiana e nella ricerca di se stessa nell’accettare il nuovo ruolo che le viene dato durante il film, che ha ereditato nella prima pellicola. Lo dovrà fare anche grazie all’aiuto di nuovi personaggi, e di un Maui più maturo e meno gradasso che dovrà aiutare Vaiana a raggiungere la sua nuova destinazione attraverso diversi pericoli.Moana 2 ha una scena?Mentre arrivano le prime recensioni in anteprima di2, possiamo dirvi con certezza, anche grazie alla visione in anteprima della pellicola, che SI, c’è una scenanel film.