Puntomagazine.it - Napoli: dopo un permesso premio non rientra in carcere, trovato a Giugliano

Leggi su Puntomagazine.it

. L’uomo era ricercato dal 6 agosto. I carabinieri che non hanno smesso di cercarlo. Hanno seguito moglie e figlia, scovandolo in un appartamento aÈ dal 6 agosto scorso che la sua semilibertà ha assunto un nuovo significato. Detenuto neldi Secondigliano per droga, un 40enne di Scampia lascia la cella per il suoquotidiano. Sarebbe tornato in serata, non oltre le 20.Tuttavia, la previsione di una pena definitiva cambia i suoi piani. In cella non ci tornerà più, sfuggendo ai riflettori delle forze dell’ordine fino a ieri sera. Le sue ricerche finiscono nell’agenda dei Carabinieri della stazione di Scampia. A diffondere la notizia una cominicazione del Comando Provinciale Carabinieri.Partono dai suoi familiari, certi che prima o poi li avrebbero condotti dal fuggitivo.