Oasport.it - LIVE Inter-Lipsia 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: tentativo di Dimarco!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13? Anticipato Taremi a centrocampo.11? Tiro a giro di sinistro di, pallone fuori di poco.9? Spinge forte l’sulla sinistra con.7? Sinistro diche chiama all’vento il portiere.5? Conclusione di Taremi, non colpisce bene il pallone. Para Gulacsi.3? Lungo possesso palla dell’.1? Inizia la partita!20.57 Inno dellain corso, tutto pronto per la sfida.20.54 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre.20.49 L’non ha ancora subito goal in questa UEFA. Mantenendo la porta inviolata in questa sfida, i nerazzurri diventerebbero la prima squadra a non subire goal nelle prime cinque partite di una singola stagione del torneo dal Manchester United nel 2010-11 (anche l’Atalanta potrebbe raggiungere lo stesso traguardo in questa giornata).