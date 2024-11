Sport.quotidiano.net - Juve, Motta: “Infortuni? Daremo qualcosa in più. Dobbiamo essere solidi”

Birmingham, 26 novembre 2024 –in grande emergenza a Birmingham dove mercoledì alle 21 ci sarà la sfida, ostica e difficile, contro l’Aston Villa di Unai Emery.senza attacco e con assenze anche a centrocampo, con Koopmeiners reduce dall’influenza, infatti la lista dei convocati comprende solo 17 giocatori, di cui 3 portieri. Rotazioni ridotte all’osso in mezzo con Locatelli, Koopmeiners, Thuram e Fagioli a disposizione, mentre in attacco non ci sono centravanti e Thiago potrà fare affidamento solo su Conceicao, Yildiz, Weah e Mbangula. Insomma, non una situazione facile ma il tecnico non vuole fasciarsi la testa prima di essersela rotta e ha chiesto alla squadra uno sforzo in più per sopperire al problema. Probabile che come prima punta possa toccare a Weah, nell’ennesimo adattamento in un ruolo rimasto scoperto in estate con l’o di Milik non adeguatamente sostituito.