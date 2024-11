Thesocialpost.it - Irpef, ceto medio a rischio a stangata: ecco chi pagherà di più

Leggi su Thesocialpost.it

Da settimane si discuteva del possibile taglio dell’, un intervento atteso soprattutto dai contribuenti con un reddito lordo fino a 60mila euro. Tuttavia, gli ultimi sviluppi potrebbero portare a una situazione ben diversa, con conseguenze che rischiano di gravare proprio su quella fascia di reddito definita “”. Il governo aveva promesso di abbassare l’aliquotadal 35% al 33% per i redditi fino a 50mila euro, estendendo, se possibile, il beneficio anche fino ai 60mila euro. Attualmente, la tassazione si articola così: 23% per i redditi fino a 28mila euro; 35% fino a 50mila euro; 43% sopra i 50mila euro. Per realizzare questa riduzione, sarebbero serviti almeno 2,5 miliardi di euro, risorse che dovevano derivare dal concordato fiscale, la cui scadenza è fissata al 12 dicembre.