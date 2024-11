Inter manca solo una vittoria per volare direttamente agli ottavi | 16 punti sufficienti nel 98% dei casi

Leggi su Sportface.it

Negli ultimi mesi, il supercomputer di Opta è stato al centro di una serie di simulazioni, oltre 50.000, per quanto riguarda le partite della fase del girone della Champions League: ebbene, è emerso che nel 98% deisono stati16per qualificarsidi finale, dunque per entrare tra le migliori otto. E l’, numeri alla mano, ha questo traguardo alla sua portata, specie dopo la convincentein casa contro il Lipsia, il quarto successo consecutivo in questa campagna europea a fronte del pareggio iniziale col City. Sono 13per i ragazzi di Inzaghi, dunque nelle ultime tre (Bayer Leverkusen e Monaco complesse ma abbordabili, Sparta Praga invece da vincere e anche con ampio scarto) potrebbe bastare persino un successo con due ko per raggiungere l’obiettivo mai dichiarato ma ormai imperativo categorico.