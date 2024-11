Ilnapolista.it - Il Telegraph immagina una “realtà parallela in cui Guardiola potrebbe essere esonerato”

Ad un certo punto qualcuno doveva pur sollevare la questione. E quindi si è buttato avanti, per primo, Thom Gibbs sul. La domanda è: a che punto il Citylicenziare Pep? Davvero è anche solo ipotizzabile cheun giorno rischi l’esonero?è esonerabile?Gibbs la definisce per ora “una”. Un gioco, insomma. “Pepha ormai raggiunto quota tre sconfitte in Premier League, cinque in tutte le competizioni. Un blip sta diventando una crisi , ma il lavoro dinon è in pericolo, come dimostra l’estensione di due anni che ha firmato la scorsa settimana”.“appartiene a una piccola coorte di allenatori effettivamente intoccabili nell’era della Premier League. Il più ovvio è Sir Alex Ferguson, ma Arsène Wenger e Brian Clough avevano fatto abbastanza all’Arsenal e al Nottingham Forest per scegliere il momento della loro partenza.