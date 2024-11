Panorama.it - Hello Kitty, fenomenologia della prima influencer (muta)

È laglobale, anche la più ricca e conosciuta nel mondo. Uno strabiliante e unico fenomeno di marketing., la micetta bianca con un fiocchetto rosso sull’orecchio sinistro, l’1 novembre ha gloriosamente compiuto 50 anni. E mentre tutte noi allo scoccare del gong abbiamo ricevuto gli auguri dalle madrichat di classe, lei no. Alla cena ufficiale a Buckingham Palace per l’imperatore del Giappone Naruhito e l’imperatrice Masako, re Carlo III si è premunito di iniziare il discorso ufficiale con gli auguri a. Lunga vita all’icona pop del Sol Levante, che poi non è affatto come si crede un gattino bianco, ma è la versione antropomorfizzata di una bambina. Che ha fatturato nel suo piccolo 80 miliardi di dollari. È seconda solo ai Pokemon, mentre Mickey Mouse rimane senza podio al quarto posto.