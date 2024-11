Ilfattoquotidiano.it - Guerra Russia-Ucraina, il disertore russo: “A febbraio 2022 eravamo pronti a un attacco nucleare”

Il momento in cui la storia ha preso una piega ben definita ha una data precisa: 24. Le truppe russe invadono l’, latra Kiev e Mosca ha inizio. Oggi, però, sappiamo che poteva andare molto peggio. Ciò che poteva accadere è tutto nel racconto di un soldatoalla Bbc: quel giorno laera pronta – in teoria – a lanciare anche un. Per raccogliere la testimonianza del militare che ha ripudiato Mosca, l’emittente britannica ha usato un nome di fantasia per proteggere l’uomo: Anton, che la Bbc ha incontrato in una località segreta fuori dalla. L’uomo ha raccontato che nel giorno dell’invasione la base di armi nucleari in cui prestava servizio – un impianto di armi nucleari top-secret in– fu messa in stato di massima allerta.