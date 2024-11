Oasport.it - Golf, il DP World Tour rimane “sottosopra” con l’Open d’Australia. Celli e Paratore ancora ai blocchi di partenza

Leggi su Oasport.it

Si cambia città ma la nazionesempre la stessa. Il Dpresta, infatti, in Australia per il secondo appuntamento della stagione. Dal 28 novembre al 1° dicembre il maggiore circuito europeo scenderà in campo sui fairway di due percorsi, il Kingston HeathClub e il VictoriaClub, entrambi a Melbourne, per il consueto ISPS Handa Australian Open, vinto l’anno scorso dal cileno Joaquin Niemann, presente nel field anche quest’anno.Rimarranno “” anche il francese Victor Perez, uno dei nomi più caldi del torneo ormai stabile sul PGA, e molti che hanno partecipato il week end scorso al BMW PGA Championship a Brisbane: l’inglese Jordan Smith, il tedesco Yannik Paul, lo scozzese Richie Ramsay, il thailandese Kiradech Aphibarnrat, lo spagnolo Rafa Cabrera Bello e i francesi Adrien Saddier e Pierre Pineau.