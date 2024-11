Serieanews.com - Finalmente Pietro Pellegri: è nella top 10 dei marcatori più giovani di sempre (in ottima compagnia)

Leggi su Serieanews.com

La top 10 deiall-time in Serie A: c’è ancheinsieme ad alcuni grandi campioni del nostro calcioHai mai pensato a quanto sia incredibile vedere un ragazzo, quasi un bambino, esultare sotto la curva dopo aver segnato un gol in Serie A?è al terzo posto di questa speciale classifica (AnsaFoto) – serieanews.comLa magia del nostro campionato è anche questa: dare spazio aitalenti che, senza paura, sognano in grande e riescono a lasciare il loro nome negli annali del calcio italiano. E tra questi, oggi ritroviamo, che sta riscrivendo il suo destino con l’Empoli. Manon è l’unico, né il primo, a meravigliarci così presto.Andiamo a scoprire chi sono gli ottopiùdinel nostro campionato, chi sono quei ragazzi che hanno sfidato il tempo, diventando uomini con un gol.