Sport.quotidiano.net - Fezzanese, passo avanti: "Il pareggio ci dà fiducia"

Ilconquistato a Montevarchi apre nuovi scenari per la: la compagine di Alberto Ruvo interrompe la serie di ben sette sconfitte consecutive, che l’avevano fatta precipitare all’ultimo posto in graduatoria staccata dalle altre concorrenti alla salvezza. Il risultato positivo dàa tutto l’ambiente e la speranza per cercare di risollevarsi in classifica, alla luce anche della bella prestazione offerta dalla squadra, pur in assenza degli elementi dotati di maggior esperienza e qualità (Bruccini in primis). Non solo: per la seconda volta in stagione i fezzanoti non hanno preso gol durante un match, così come era accaduto nell’unica vittoria fin qui conquistata (1-0 sul Figline). "Nel secondo tempo ci siamo un po’ tolti quell’alone di negatività che abbiamo in questo momento – commenta Ruvo – abbiamo rischiato qualcosina di più cercando di riuscire a sbloccare il risultato, potevamo perdere ma anche vincere con un po’ di precisione negli ultimi passaggi e nelle ripartenze che abbiamo avuto.