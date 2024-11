Ilrestodelcarlino.it - Fermana, una vittoria che può dare la svolta

Ossigeno puro dopo un periodo in cui quellamancava terribilmente, da oltre due mesi. Sorride sempre (e al momento solo) in trasferta lache in terra marsicana porta via un successo proprio sul filo di lana ma meritato. Proprio il coraggio è la parola principale che ha sottolineato Dario Bolzan nella pancia dello Stadio dei Marsi. Il tecnico ha detto proprio di aver riuvisto quel coraggio e quella decisione che erano un po’ mancate nelle ultime uscite esterne ed è questo un fattore determinante. Coraggio che ci ha messo anche il tecnico, cambiando non il modulo ma gli interpreti, sorprendendo molti. Tra i pali spazio all’under 2005 Perri proprio per avere l’opzione di scelte differenti davanti. Al fianco di Romizi ecco Fontana e Granatelli. Tutto questo anche per avere un tridente over con il sacrificio iniziale di Sardo, rimpiazzato da un Valsecchi in una posizione anomala ma che ha trovato spazi di inserimento interessanti.