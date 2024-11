Amica.it - Effetto Baby Brows: la laminazione diventa sempre più dolce

La tendenza ai trattamenti estetici soft, dolci e discreti, ha conquistato anche le sopracciglia. Così dopo ilbotox, ilbalayage e illip filler, arriva anche labrow lamination. Si tratta di una nuova tecnica disopracciglia che mantiene le arcatein ordine ma in modo decisamente molto naturale. In cosa consiste la “sopraccigliaSenza entrare nel dettaglio degli agenti chimici utilizzati, per comprendere labrow lamination è, però, necessario prima ripassare cosa sia in parole povere lasopracciglia classica. Questa, infatti, permette di mettere in piega le sopracciglia esattamente come i capelli. Grazie a una soluzione stirante che rompe i legami all’interno dei peli, questi vengono allungati in modo permanente.