Cyberbullismo e dintorni, come conoscerli

Il Villaggio Digitale, core business dell’Aps RED – Rete Educazione Digitale, torna nella nuova edizione 2024-2025 con un intervento in anteprima al liceo scientifico, musicale e coreutico “Guglielmo Marconi”. Un confronto su due temi di grande attualità, qualie consapevolezza nell’uso dei social network, coordinato dal formatore RED ed esperto in comunicazione Paolo Nanni. Un incontro che parte dai giovani per i giovani e che preannuncia un nuovo anno ricco di eventi e collaborazioni, durante il quale si sperimenteranno forme educative, si organizzeranno laboratori tematici e si educheranno adulti e ragazzi a un corretto utilizzo degli strumenti digitali. Se da un lato i vantaggi di queste tecnologie – sempre più presenti nelle nostre vite – sono innegabili, bisogna al tempo stesso essere coscienti che nell’era digitale ci possono essere anche dei rischi per tutti i fruitori della rete, di vario genere.