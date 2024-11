Ilgiorno.it - Corti di memoria: al cinema la prima rassegna sull’Alzheimer

Quindici film per raccontare l’Alzheimer e le demenze attraverso il linguaggiotografico. Per sensibilizzare sulla malattia, capire come meglio tutelare i diritti delle persone che ne soffrono e dei familiari che se ne prendono cura e ampliare la rete di relazioni perché nessuna persona si senta sola. Con questi obiettivi nasce ladi“, promossa e organizzata da Aima, Associazione italiana malattia di Alzheimer, "unaunica, mai organizzatad’ora – spiega Patrizia Spadin, presidente Aima – totalmente gratuita". L’appuntamento è per venerdì 29 e sabato 30 novembre nelle due sale (Capitol e Aurora) delCityLife Anteo. In programma le proiezioni di 15 pellicole – tra corto, medio e lungometraggi – tra cui “La casa di Ninetta“,regia di Lina Sastri, e “Remembering Gene Wilder“, allaeuropea nelle sale.