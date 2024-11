Ilfattoquotidiano.it - Contestare la sentenza dell’Aja è di destra o è solo un problema di logica?

di Pietro Francesco Maria De SarloMatteo Salvini: “Netanyahu è il benvenuto in Italia. Dalla Corte Penale internazionale (CPI) scelta politica”. Antonio Tajani: “Noi rispettiamo e sosteniamo la CPI ma siamo convinti che quello che deve svolgere sia un ruolo giuridico e non politico”. Sono veramente fantastici! Per loro ladella CPI è politica. E chi lo stabilisce? La politica, cioè loro? Fine del diritto internazionale e della. Al confusionario duetto si aggiunge Gioggia: “Approfondirò in questi giorni le motivazioni che hanno portato alladella CPI. Motivazioni che dovrebbero essere sempre oggettive e non di natura politica”. E una volta approfondito che fa? Giudica lei lae decide se va bene o no? E a che titolo? Oppure valuta lei da politica se è unache ha motivazioni politiche?Ovviamente tutte le sentenze hanno delle conseguenze politiche ma chi le emette di queste non deve occuparsene e preoccuparsene, anche quando, come in questo caso, lasul premier israeliano mette in discussione tutto il mondo occidentale, fondamentalmente islamofobico, indifferente alla strage in atto a Gaza, ma che anzi finanzia la strage stessa e che fa finta di non vedere le basi teocratiche del governo Netanyahu e della sua azione militare.