Liberoquotidiano.it - "Come vedono i magistrati non allineati". Santalucia, fango sul governo: l'intervista al capo dell'Anm è un caso

Abolizione'abuso d'ufficio, stretta sulle intercettazioni, test psicologici ai. Tiziana Panella a Tagadà su La7 fa vedere questa schermata a Giuseppe, sorta di sintesi dei provvedimenti delsulla giustizia, e il presidente'Associazione nazionaleparte in quarta contro l'esecutivo. "C'è una forte avversione per la magistratura, non siamo visti bene, non siamo simpatici, siamo vistiun corpo riottoso che non si allinea ai bisogni del Paese, diciamo così. E poi l'indicazionea politica penale è quella di un allentamento dei controlli su chi esercita i pubblici poteri. Il ministroa Giustizia Carlo Nordio ha richiamato le toghe alla riservatezza e alla sobrietà: "Un giudice imparziale meno parla e meglio è". Parole che non vanno giù al sindacato dei