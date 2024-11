361magazine.com - Chiara Ferragni presenta la memoria difensiva sul caso Pandoro

Quasi un anno dopo vuole chiudere la vicendaQuasi un anno dopo la vita diè cambiata. L’influencer è stata travolta dalche spera di mettersi ora alle spalle.Oggi verràta ai pm, la, redatta dai legali: si punta a far cadere l’accusa di truffa aggravata sia per ildelche per le uova Dolci Preiosi.Da oggi i pm valuteranno l’atto. prenderanno una decisione. Stando alle carte si dice come non ci sia nessuna truffa e come laabbia già risolto il tutto dal punto di vista amministrativo facendo vari versamenti.Leggi anche: Selvaggia Lucarelli: “Querele? Se le conto non scrivo più”Gli avvocati hanno sempre sostenuto come: “questa vicenda non ha alcuna rilevanza penale e i profili controversi sono già stati affrontati e risolti” davanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.