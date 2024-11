Charlize Theron nel cast del prossimo film di Christopher Nolan

Leggi su Cinefilos.it

neldeldisi aggiunge aldeldidella Universal. La premio Oscar va così ad unirsi a un ensemble di stelle che include Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o e Robert Pattinson. I dettagli sulla trama dell’attesissimosono ancora strettamente nascosti e le fonti hanno dichiarato a Variety che i titoli o le descrizioni delpubblicati finora non sono corretti.La Universal non ha al momento commentato la notizia deling. Sappiamo però che per questo nuovo progetto dopo ildrammatico “Oppenheimer”, vincitore di diversi Oscar, lo studio eprevedono una data di inizio della produzione nella prima metà del 2025. La Universal ha poi fissato una data di uscita nelle sale cinematografiche per il 17 luglio 2026, con un lancio dedicato nelle sale Imax.