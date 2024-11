Champions Slovan Bratislava-Milan 2-3

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.39 Terza vittoria di fila delche passa 3-2 acon lo. Pavlovic, in scivolata sulla linea,salva su tiro a botta sicura di Strelec.Al 21'avanti:bella palla di Abraham per Pulisic che di destro supera Takac. Immediato l'1-1 slovacco: difesa rossonera messa malissimo, Bersesghyan, dopo una fuga di 50 metri, scavalca Maignan (24'). Nella ripresa dentro anche Leao che, su gran assist di Fofana, firma l' 1-2 (68'). Abraham sfrutta il 'regalo' di Strelec per l'1-3 (71'). Di Marcelli il gol del definitivo 2-3 (88').