Barreca e il massacro della famiglia per un esorcismo | deve andare in carcere e non in una Rems

Ha confessato di aver torturato e ucciso la moglie e due dei tre figli nella loro casa di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo.Un orrore giustificato da un rito diperché convintopresenza del diavolo nella sua.Oggi il tribunale del Riesame del capoluogo siciliano ha annullato il provvedimento del gup di Termini Imerese che aveva dichiarato totalmente incapace di intendere e di volere Giovanni. La decisione arriva al termine di un tumultuoso iter.Il giudice aveva disposto oltre alla scarcerazione anche il suo ricovero in una, una struttura psichiatrica a Caltagirone. Ma il collegio ha stabilito che non ci siano i presupposti per scarcerare il muratore dopo il ricorsoProcura di Termini Imerese, che ha lamentato di non essere stata sentita sulla questione, soprattutto alla luce del fatto che il proprio consulente, a differenza del perito del gup, aveva concluso per la parziale e non per la totale incapacità di intendere e di volere di