Anteprima24.it - AV/AC Napoli-Bari, Biondi (FI): “Benefici economici e occupazionali”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Lo diciamo da tempo che la nuova linea ferroviariaavrà ricadute positive in terminie di sostenibilità ambientale sul territorio e stavolta a sostenerlo è anche uno studio di Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria del Mezzogiorno) e Rete ferroviaria italiana (Rfi) del gruppo Ferrovie dello Stato”. Ad affermarlo è Nicola, Presidente del Consiglio Comunale di Torrecuso ed iscritto di Forza Italia. “È stato infatti calcolato che l’impatto economico avrà un valore aggiunto pari a 4,4 miliardi di euro e 62 mila posti di lavoro, ed è sotto gli occhi di tutti che dall’apertura dei cantieri sono arrivati segnali significativi disul nostro territorio. Poi – continua– come si nota – le attività lavorative si stanno svolgendo senza interruzioni, 24 ore su 24, sette giorni su sette, segno dell’importanza strategica del progetto e della volontà di concludere i lavori nei tempi giusti.