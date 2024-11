Zonawrestling.net - AEW: Adam Copeland è guarito ma il rientro non sarà a breve

Il passaggio di/ Edge dalla WWE alla AEW prometteva grandissime cose per il wrestler canadese: dopo il suo ritorno a sorpresa nel 2020 e dopo aver affrontato chiunque a Stamford, da Roman Reigns a Seth Rollins, passando per AJ Styles, Sheamus e Finn Balor, la Rated R Superstar ha tentato la sorte debuttando lo scorso anno nella federazione di Tony Khan, dove ha vinto per ben due volte il titolo di campione TNT. Il suo secondo regno, però, si è bruscamente interrotto a causa di un grave infortunio alla tibia durante un cage match brutale contro Malakai Black a Double or Nothing a maggio. Ma come procede il recupero?Arrivato l’ok dei medici, ma c’è da attendere ancoraCome riportato da PW Insider,avrebbe ormai recuperato pienamente dall’infortunio e avrebbe ricevuto l’ok dai medici per tornare sul ring.