Iltempo.it - Violenza sulle donne, Casellati: via al tavolo tecnico per il testo unico

"Ho costituito unpresso il mio ministero, insieme al ministro Roccella, per redigere unsulladi genere. Questo documento avrà un approccio innovativo, poiché si concentrerà sull'intero universo femminile, affrontando tutti i diritti delle". Lo ha annunciato il ministro delle Riforme istituzionali e della Semplificazione normativa Elisabettaoggi a Milano nel corso dell'evento "nel mirino. Riconoscere i reati spia per prevenire la. IA come strumento contro ladi genere". "Si tratterà - ha spiegato- di unorganico che partirà dall'educazione e dalla formazione nelle scuole per promuovere la cultura del rispetto, fino a trattare le norme relative all'inserimento dellenel mondo del lavoro. L'autonomia economica, infatti, rappresenta uno dei presupposti fondamentali per consentire alledi costruire la propria libertà".