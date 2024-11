Davidemaggio.it - Valeria Golino: “Ho provato tante droghe. Scamarcio? Pensavo fosse l’uomo della mia vita”

Alla seconda puntata di Belve, in onda domani in prima serata su Rai 2, ci sarà, che non si sottrae a nessuna delle domande, anche ficcanti, di Francesca Fagnani, tranne una: quella su “chi è stato l’amore più imporsua?“.L’amore più impore. RiccardoHo paura che mentirei, quindi non le rispondo . Per una specie di affinità e simpatia con lei le sto dicendo un sacco di cose vere in questa intervista, non voglio dirle una bugia adesso e quindi preferisco non rispondereafferma l’attrice. “Facciamo che ci siamo capite così”, ribatte la Fagnani, che le chiede lumi su uno dei suoi ex: Riccardo, tra l’altro ospite la scorsa settimana alla prima puntata di Belve, la cui relazione è terminata nel 2018.mia