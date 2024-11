Formiche.net - Ucraina, Gaza, Africa. Cosa ha detto Tajani all’apertura dei Med Dialogues

Saluto e ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La sua partecipazione ci onora e conferma l’importanza e il carattere strategico del Mediterraneo per la politica estera italiana, e la sua rilevanza centrale negli equilibri europei e internazionali. Saluto gli amici Ministri degli Esteri presenti, le autorità, il pubblico e tutti coloro che ci seguono in collegamento. Ringrazio il Presidente dell’Ispi Franco Bruni per la collaborazione che anche quest’anno l’Istituto ha dato al Ministero degli Esteri per la realizzazione di questo evento.Benvenuti ai Dialoghi Mediterranei. Una piattaforma di collaborazione e dialogo che quest’anno il Governo italiano ha voluto tenere alla vigilia dell’importante Riunione dei Ministri degli Esteri del G7 che sto per aprire ad Anagni, Fiuggi e Ferentino.