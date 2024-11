Ilgiorno.it - Trento s’impone di forza. Monza cede in tre set dopo poco più di un’ora

Troppo forte questa Itas Trentino per la Mint Vero Volley. Come successo a inizio stagione in Supercoppa, i campioni d’Europa si sono nettamente imposti sulla formazione brianzola, sconfitta 3-0. Ipadroni di casa hanno avuto vita facile, mentre gli ospiti, reduci da tre vittorie di fila tra campionato e Champions League, hanno visto interrompersi la loro mini-striscia positiva, dicendo molto probabilmente addio alle residue chance di qualificazione alla Coppa Italia. Erik Rohrs ha deluso in attacco prima di essere sostituito e anche Ivan Zaytsev non è andato oltre cinque punti. L’unico ad arrivare in doppia cifra è stato Arthur Szwarc (nella foto), mentre dall’altra parte della rete oltre al top scorer Rychlicki hanno brillato l’onnipresente Alessandro Michieletto e il puntuale Daniele Lavia.