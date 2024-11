Giornalettismo.com - Su Google sono “spariti” i siti ufficiali di migliaia di Comuni italiani

Leggi su Giornalettismo.com

Le home page didi(più della metà dell’intera geografia dell’Italia dei campanili) non risultano più indicizzate sul motore di ricerca diormai da qualche giorno. Una anomalia che, abitualmente, liquideremmo come problema ricollegabile alla scarsa educazione digitale delle nostre istituzioni e a quella superficialità diffusa che – fino a qualche anno fa – caratterizzava la costruzione di portali webper i. Invece, questa volta, la pubblica amministrazione non sembra avere particolari responsabilità, dal momento che – nel lunghissimo elenco deile cui home pagescomparse da– ciancheweb realizzati di recente, secondo gli standard di sicurezza più aggiornati e che hanno approfittato dei fondi del Pnrr per rifarsi il look digitale.