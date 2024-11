Quifinanza.it - Sciopero del 29 novembre 2024 ridotto a 4 ore: esulta Matteo Salvini

Logenerale previsto per venerdì 29e indetto dai sindacati Cgil e Uil contro la Manovra 2025 subisce un brusco ridimensionamento. È così che ha deciso di muoversi la Commissione di garanzia degli scioperi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che hada 8 a 4 le ore di protesta per il settore dei trasporti. Alla base della decisione c’è, come si legge nella delibera, il “fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati”. Felice della decisione si è detto il titolare del Mitche, secondo fonti ministeriali, farà di tutto “affinché i disagi per i cittadini siano contenuti”. Si ricorda, inoltre, che dallodel 29erano già stati esclusi i treni in quanto non vi è un sufficiente intervallo di tempo tra il precedente stop del settore e quello in programma.