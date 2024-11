Puntomagazine.it - Santa Maria la Carità: Controlli notturni. Carabinieri arrestano pusher, ha 15 anni

Intimano all’alt un giovane ragazzo ma lui non si ferma. Scatta il breve inseguimento, il ragazzino aveva della droga con seE’ notte ala, comune a sud di Napoli. Ipercorrono via Scafati e notano, sotto la pioggia, un ragazzo in sella a uno scooter. I militari intimano l’alt ma lui non si ferma. L’inseguimento è breve, sotto il casco un ragazzino. Ha 15il centauro di Casavatore e ilo controllano. Nelle tasche del minore 6 pezzi di hashish per un peso complessivo di 13 grammi. Rinvenuta e sequestrata anche la somma di 195 euro ritenuta provento del reato.Il ragazzino è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga a fini di spaccio. Il 15enne si trova nel centro di accoglienza dei Colli Aminei a disposizione della procura per i minorenni di Napoli.