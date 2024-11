Teleclubitalia.it - Rubano generi alimentari e detersivi da un supermercato nel Casertano: fermati dai dipendenti

Leggi su Teleclubitalia.it

Avevano cercato di rubare dagli scaffali di unafferrano barattoli di nutella e, per poi nasconderli in un passeggino comprendo la merce con un giubbino in jeans. Un comportamento sospetto che non è sfuggito agli occhi attenti deidi un negozio a Capodrise, nel. Questi hanno infatti seguito la coppia per .da unneldaiTeleclubitalia.L'articoloda unneldaiTeleclubitalia.