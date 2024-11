.com - Prima Categoria / Labor, arriva un giovane talento bosniaco: tesserata la punta Amar Macanovic

Classe 2004, in Italia da qualche mese, è cresciuto nel settore giovanile del Banja Luka, società della Premier League BosinacaSANTA MARIA NUOVA, 25 novembre 2024 – Latessera l’attaccante. Il classe 2004, di nazionalità bosniaca, è stato tesserato nella società del ds Loris Gasparri.Si tratta di un attaccante molto fisico, che si allena con la squadra di coach Strappini da qualche mese.è cresciuto nel settore giovanile del Banja Luka, società della Premier League Bosinaca vincitrice di 3 campionati nazionali. Con Bassotti tornato in campo recentemente per alcuni spezzoni di partita, lascommette su un altroper tentare di risalire la china nel girone B di, dove ora la classifica recita 14° posto con 7 punti, a +1 dalla coppia di coda Staffolo-Castelbellino e a -2 da Castelleonese, San Biagio e Pietralacroce attualmente fuori dalla zona spareggi.