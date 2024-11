Lanazione.it - Pauroso incendio a Campi. Distrutta azienda tessile

Ancora tutte da capire le cause che hanno innescato lo spaventosoche nella notte tra sabato e domenica ha distrutto una stamperia di. Il vastoha interessato l’di floccatura elettrostatica di via Mugellese, nella zona industriale di Capalle, vicino al centro commerciale I Gigli. Per spegnere le fiamme nell’edificio industriale sono intervenuti, intorno alle tre di notte, i vigili del fuoco del comando di Firenze, con il personale del distaccamento di Firenze-ovest, dalla sede centrale, del distaccamento di Empoli e del distaccamento di Calenzano. I pompieri – con due squadre, un’autoscala e quattro autobotti e il funzionario di servizio per coordinare le operazioni di spegnimento – hanno contenuto la propagazione dell’al resto dell’edificio e nel giro di un’ora è stato confinato e poi estinto.