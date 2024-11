Game-experience.it - Nintendo Switch 2, un insider potrebbe aver rivelato il mese di annuncio e quello di uscita

Leggi su Game-experience.it

Secondo le ultime indiscrezioni,essere annunciato ufficialmente a gennaio 2025, con il lancio invece in programma nel corso deldi marzo dello stesso anno. Questo almeno stando alle informazioni condivise da una fonte, ritenuta attendibile, sul forum di Famiboards.Addentrandoci nel dettaglio, queste nuove indiscrezioni sono state riportate in queste ore da un utente che gode di un’ottima fama sul forum di Famiboards, visto che in passato è stato in grado di anticipare correttamente l’arrivo dimodello OLED e di Mario e Luigi: Fraternauti alla Carica. Inoltre il nostro è riuscito ad anticipare correttamente anche alcuni dei contenuti presenti negli ultimi Indie World eDirect: Partner Showcase.Fatta questa doverosa precisazione, l’utente di cui sopra si è detto convinto cheeffettuerà l’ufficiale di2 gennaio 2025, con l’a marzo.