Ilfattoquotidiano.it - Migranti, barcone affonda al largo dell’isola greca di Samos: almeno 8 persone morte, 6 sono minori

Il freddo e il peggioramento delle condizioni meteo non fermano lein fuga dai propri Paesi di origine in cerca di una vita migliore in Europa. E nella giornata di lunedì si è registrata solo l’ultima tragedia nelle acque del Mediterraneo.otto, tra cui sei, stando ai numeri forniti dalla Guardia Costieramorti nel naufragio del loro gommone aldell’Egeo di.I guardacoste hanno già recuperato gli otto corpi delle. Tra cui anche quelli di due donne, che hanno perso la vita nelle acque gelide aldella Grecia. Altri 36 naufraghistati tratti in salvo, mentre trestati recuperati dopo aver trovato rifugio su una costa rocciosa. Le operazioni di ricerca, però, nonancora concluse, dato che si stima una presenza di50a bordo dell’imbarcazioneta.