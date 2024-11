Liverpool Salah | Non ho ricevuto offerte di rinnovo dal club sono deluso

Leggi su Sportface.it

“Siamo quasi a dicembre e non ho ancoraper rimanere nel. Probabilmentepiù fuori che dentro. Sapete chenelda molti anni, non ne esiste uno come questo. Ma alla fine non è nelle mie mani”. Così Mohamedha parlato del suo futuro ai giornalisti dopo la doppietta siglata nella vittoria in rimonta delsul Southampton. “Non mi ritirerò presto, quindi sto solo giocando, concentrandomi sulla stagione e sto cercando di vincere la Premier League e, si spera, anche la Champions League., ma vedremo”, ha dichiarato ancora l’attaccante egiziano, protagonista assoluto di questo importante avvio di stagione dei Reds. “molto professionale. Tutti posvedere la mia etica del lavoro. Sto solo cercando di godermi il mio calcio e giocherò ai massimi livelli il più a lungo possibile.