Oasport.it - LIVE Italia-Islanda 4-7, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: punteggio basso dopo 5?, ospiti avanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-12 Thrastanson schiaccia in contropiede: +8, time-out immediate di Gianmarco Pozzecco.4-10 Bomba di Kristinn Palnsson: parziale di 6-0 degli.4-7 Thrastanson col fallo! 2+1 chiuso e +3a metà quarto.4-4 Fridriksson dalla media per il pareggio.4-2 Ancora Michele Vitali! Il giocatore di Reggio Emilia va fin in fondo.2-2 Hlinason pareggia subito i conti.2-0 MICHELE VITALI! Primo canestro del match.ancora fermo sullo 0-0due minuti di gioco.Tutto è pronto per la palla a due. Buon divertimento a tutti!20:25 Questi gli Starting Five scelti dai due CT: Spissu Melli Ricci Bortolani M. Vitali (); Steinaon Fridriksson H. Palsson Gudmundsson Hlinason ()20:22 Tra poco la presentazione dei due roster e gli inni nazionali.