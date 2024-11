Universalmovies.it - Lilo & Stitch | Il teaser trailer del film in live action

La Disney ha diffuso quest’oggi ildi, la nuova versione realizzata dallo studios in.Il video in questione – diffuso attraverso i canali social ufficiali – a dire il vero non mostra molto, ma offre un nuovo divertente sguardo al famoso alieno, intento qui a distruggere alcuni castelli realizzati sulla sabbia.Ilè stato realizzato, come noto, con un mix di riprese ine digitale, proprio come già avvenuto per prodotti simili quali “Lilli e il Vagabondo“, con cui condividerà anche l’entità “non altissima” del budget. Diversamente dalle notizie che circolavano in passato,esordirà al cinema (quindi non su Disney+), a partire dal 21 maggio 2025, proprio come è stato confermato dal tweet qui di seguito.