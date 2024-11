Panorama.it - Le maison del lusso adorano il Natale

Passeggiare per le strade durante il mese di dicembre rientra tra le attività preferite dagli amanti del, e mentre i negozi si sfidano a colpi di luci e festoni, a beneficiarne sono i turisti e i consumatori, estasiati dall'atmosfera che si respira. Spesso però, a dare più soddisfazione sono i grandi marchi della moda. Anche questa volta infatti, si sono rivelati pronti ad abbracciare e celebrare il periodo più amato e, come ogni, non hanno badato a spese. Se già nel corso dell'anno lesi sono impegnate a fondo per realizzare delle piccole finestre narranti del loro heritage, il periodo natalizio ha dato loro la possibilità di costruire delle vere opere d'arte, sempre più spesso richiedenti la collaborazioni di celebri artisti del settore. Un po’ come ha fatto Louis Vuitton che, per il nuovo temporary store di New York sulla 57esima strada, ha innalzato sulla facciata della boutique un’istallazione di 16 metri progettata dall’architetto giapponese Shohei Shigematsu.