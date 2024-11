Movieplayer.it - L'amica geniale 4: le anticipazioni della terza puntata, stasera su Rai 1

Leggi su Movieplayer.it

L'ultima stagione de L', la serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, torna in questo lunedì 25 novembre, come sempre su Rai 1, con la: ecco cosa succederà.su Rai 1, alle 21:30 circa, torna in TV L'4 (anche in streaming su RaiPlay), l'ultima stagioneserie internazionale prodotta da Rai ed HBO. Nella, Elena sarà costretta a confrontarsi con due delle sue più grandi paure, mentre Lila, silenziosamente, proverà a rimanere al suo fianco. L'di lunedì 25 novembre Nel primo episodioserata, dal titolo La frattura, Elena prende ancora maggiormente coscienza di quanto la Basic Sight fondata dalla suad'infanzia sia diventata il centrovita nel loro vecchio quartiere, soprattutto per chi non vuole sporcarsi le .