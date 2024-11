Sport.quotidiano.net - La commozione di omar. Camporese: "Super Matteo mi emoziona. Il me di oggi si rivede un po’ in lui»

Leggi su Sport.quotidiano.net

La voce un po’ si rompe parlando di. Perché gli infortuni al braccio, i mesi d’infiltrazioni a 23 anni, nel fiore dell’attività tennistica aprono i cassetti dei ricordi di. L’ex tennista azzurro ora l’Italia la commenta alla tv, ma quando scende in campo Berrettini scatta qualcosa di speciale, "perché adora giocare per la maglia, ha dato tutto per essere qui". Cosa le piace e ladi più di questa squadra? "Mi piacciono molto dal punto di vista tennistico, veder giocare Sinner è sempre un piacere, ma credetemi, commentarlo non è così facile come sembra". Perché? "Tutto ciò che fa è al limite della fantascienza, e farlo capire alla gente che sta davanti alla tv e magari non ha nemmeno mai giocato a tennis è una sfida". Dei ragazzi cosa l’ha colpita di più dal punto di vista umano? "Mi sonoto fino alle lacrime per Berrettini, perché mi sono un po’ rivisto in lui, che adora giocare per l’Italia e sta dando tutto dopo gli infortuni.