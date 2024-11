Quotidiano.net - La Biennale di Gaza degli artisti palestinesi: “ È un atto di resistenza”

, 25 novembre 2024 – Circa 50diesporranno le loro opere all'interno della Striscia assediata e stanno cercando gallerie d'arte per ospitare la mostra all'estero. Si tratta della “di”, undi sfida da partecontro l’assalto militare israeliano e per richiamare l'attenzione sulla situazione dei 2,3 milioni di persone del territorio, sottoposte ai bombardamenti da più di 13 mesi. Come spiega il Guardian, non sarà facile far uscire le opere delladidalle linee d’assedio israeliane. Circa un quartoche partecipano alla mostra è riuscito a passare in Egitto all'inizio della guerra. Di quelli rimasti, alcuni proveranno a inviare le opere fuori daattraverso gli operatori umanitari, che possono attraversare le linee sporadicamente; altri invieranno i materiali in forma elettronica, sotto forma di immagini e video, mentre alcuni collaboreranno conin Cisgiordania per ricostituire le opere a distanza.