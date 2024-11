Ultimouomo.com - La banda di Baroni

La Lazio ha vinto le ultime 7 partite giocate, 10 delle ultime 11. In mezzo solo la strana sconfitta a Torino contro la Juventus. Non c’è stata, però, una partita della stagione che la Lazio ha chiaramente meritato di perdere. È un’impressione legata a come sono andate queste sconfitte, spesso frutto di episodi e piccoli dettagli che non sono andati al loro posto, ma anche a come gioca la Lazio, al tipo di energia che mette in campo, all’attitudine con cui affronta le partite. Non c’è stata nessuna di queste partite che la squadra dinon abbia affrontato con coraggio, ambizione e assoluta certezza di potersi prendere la vittoria.Ogni volta che scende in campo la Lazio gioca come fosse la squadra più forte in campo; qualcuno è riuscito a metterla in difficoltà, ma nessuna squadra per ora è riuscita a metterla davvero sotto, a non subire almeno per una fase della partita la sua aggressività, quel modo un po’ sfrenato con cui i biancocelesti attaccano l’area avversaria.