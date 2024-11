Incendio Roma Est, ultim’ora oggi

Leggi su Funweek.it

Un violento rogo ha scosso la nottena. Nella zona della Rustica, un capannone industriale occupato è stato avvolto dalle fiamme, seminando paura tra gli abitanti.L’, divampato nella notte tra il 24 e il 25 novembre, ha interessato una struttura di oltre 6.000 metri quadrati, utilizzata come abitazione da decine di famiglie.Le fiamme, alimentate dalla presenza di numerosi materiali infiammabili come plastica, pneumatici e vernici, si sono propagate rapidamente, minacciando anche le fondamenta dell’edificio. L’odore acre di bruciato si è diffuso in diversi quartieri della capitale, allarmando i residenti.Le cause che hanno originato l’sono ancora al vaglio degli inquirenti. Non è escluso che il rogo sia partito da un fuoco acceso per riscaldarsi all’interno del capannone, dove le temperature notturne sono particolarmente rigide.