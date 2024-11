Sport.quotidiano.net - Il Sassuolo capolista pensa al derby. In tre mesi scalate dodici posizioni

di Stefano FoglianiTra primato in classifica ealle porte sarà una settimana importante per ildi Fabio Grosso. Il primato riallaccia il2024/25 a quello che vinse il campionatoanni fa, che rimase in testa dall’inizio alla fine, e non si può dire non sia un viatico interessante sia sul lungo termine – nelle ultime due stagioni chi era in testa alla 14ma ha chiuso da primo, con la promozione in A in tasca– che sul breve. Il breve è, appunto, il, anche setecnicamente non è, ovvero la gara con la Reggiana, squadra con la quale il, peraltro, ha consuetudini ancora più remote di quelle che ha con il primato in Serie B. Per trovare infatti l’ultima partita disputata contro i granata in campionato bisogna infatti riavvolgere il nastro di quasi 20 anni: era il febbraio del 2006, lo stadio di Reggio non era ancora il Mapei Stadium e la serie non era ancora la C, ma addirittura la C2, e precisamente il girone B, che ilvincerà ai playoff anche grazie all’acuto di misura confezionato in quell’occasione contro i granata.