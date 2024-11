Quotidiano.net - I nodi della Finanziaria. Accordo su polizia e imprese. Irpef e pensioni in stand by

Roma, 24 novembre 2024 – Un summit riservato a casa Meloni che finisce con una mezza intesa.di fatto tra i leadermaggioranza per l’eliminazione del blocco del turnover per le forze di, la semplificazione degli incentivi per lerelativi al pacchetto Industria e Transizione 5.0, l’introduzionecosiddetta Iris premiale per le(come chiesto da Confindustria) e un possibile intervento aggiuntivo per le detrazioni per i figli. È questa la conclusione dell’atteso incontro dei leader del governo. Restano, invece, tutti aperti i fronti più delicati e più caldi: ci riferiamo all’ulteriore riduzione dell’per i ceti medi, all’aumento più significativo delleminime e alla conferma del taglio del canone Rai. Serviranno nuovi incontri politici ravvicinati e serviranno, principalmente, nuove verifiche del ministro Giancarlo Giorgetti per trovare le coperture necessarie: dunque, tutti i nuovi interventi restano possibili a condizione che le risorse derivanti dalla riapertura del concordato fiscale saranno tali da permettere gli aggiustamenti in corsamanovra.